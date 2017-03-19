Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Чемпионат.com»: Быков сменит Квартальнова на посту главного тренера ЦСКА

    Теги ЦСКА возможные переходы Вячеслав Быков Дмитрий Квартальнов КХЛ

    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сменит Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера ЦСКА.

    Квартальнов покинет московский клуб после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, несмотря на действующий контракт. Квартальнов работает с «армейцами» на протяжении трех последних сезонов, и его главным достижением стал выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2015/16.

    Переговоры о переходе некоторых игроков в ЦСКА, в частности Константина Окулова из «Сибири» и Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева», проходили уже без участия Квартальнова.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться