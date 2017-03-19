«Чемпионат.com»: Быков сменит Квартальнова на посту главного тренера ЦСКА
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сменит Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера ЦСКА.
Квартальнов покинет московский клуб после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, несмотря на действующий контракт. Квартальнов работает с «армейцами» на протяжении трех последних сезонов, и его главным достижением стал выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2015/16.
Переговоры о переходе некоторых игроков в ЦСКА, в частности Константина Окулова из «Сибири» и Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева», проходили уже без участия Квартальнова.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.