Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сменит Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера .

Квартальнов покинет московский клуб после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, несмотря на действующий контракт. Квартальнов работает с «армейцами» на протяжении трех последних сезонов, и его главным достижением стал выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2015/16.

Переговоры о переходе некоторых игроков в ЦСКА, в частности Константина Окулова из «Сибири» и Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева», проходили уже без участия Квартальнова.