Владелец «Оттавы» Юджин Мелник заявил, что клуб не собирается отпускать игроков на Олимпиаду в том случае, если и ИИХФ не договорятся об их участии в турнире.

«Отпустим ли мы на Олимпиаду в таком случае? Нет, нет, и еще раз нет. Я общался с Даниэлем Альфредссоном (бывшим капитаном, ныне советником генменеджера клуба – прим. Sports.ru), и он понимает, что игрок может захотеть поехать на Игры, но я не собираюсь рисковать.

В 2006 году Кубок Стэнли уже был у нас в руках и просто дожидался меня. Мы уже начали думать, какие имена будут на нем выгравированы. Но что произошло потом? Гашек получил травму на Олимпиаде. Я не собираюсь делать это снова. Можете представить, что Карлссон поедет и получит там травму? Это моя точка зрения.

«Вашингтон» собирается отпустить Овечкина? Ну хорошо, пусть так и поступают. Посмотрим на них, когда они окажутся в финале или будут претендовать на Кубок, а Овечкин будет отсутствовать. Или взять Кэри Прайса, что будет с «Монреалем», если он получит травму?» – сказал Мелник.

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