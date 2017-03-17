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    Роман Ротенберг: «Хоккейный матч на «Крестовском» можно провести в 2018 году»

    Теги СКА ФХР КХЛ Крестовский Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о возможном проведении на стадионе «Крестовский» хоккейного матча.

    «Объективно – это реальный вариант, его нужно прорабатывать со всеми деталями, выбирать даты, считать экономику, все доходы, расходы, а потом уже принимать решение.

    Есть вариант провести игру на открытом воздухе, технически это возможно, надо просто рассмотреть вопрос более детально, но идея отличная.

    Там может сыграть и сборная, надо посмотреть такой вариант, и СКА, но для этого надо с лигой провести переговоры, чтобы она разрешила сыграть на открытом воздухе.

    Думаю, это возможно будет осуществить уже в следующем сезоне, в 2018 календарном году», – сказал Ротенберг.

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