Роман Ротенберг: «Хоккейный матч на «Крестовском» можно провести в 2018 году»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о возможном проведении на стадионе «Крестовский» хоккейного матча.
«Объективно – это реальный вариант, его нужно прорабатывать со всеми деталями, выбирать даты, считать экономику, все доходы, расходы, а потом уже принимать решение.
Есть вариант провести игру на открытом воздухе, технически это возможно, надо просто рассмотреть вопрос более детально, но идея отличная.
Там может сыграть и сборная, надо посмотреть такой вариант, и СКА, но для этого надо с лигой провести переговоры, чтобы она разрешила сыграть на открытом воздухе.
Думаю, это возможно будет осуществить уже в следующем сезоне, в 2018 календарном году», – сказал Ротенберг.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.