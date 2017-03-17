Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о возможном проведении на стадионе «Крестовский» хоккейного матча.

«Объективно – это реальный вариант, его нужно прорабатывать со всеми деталями, выбирать даты, считать экономику, все доходы, расходы, а потом уже принимать решение.

Есть вариант провести игру на открытом воздухе, технически это возможно, надо просто рассмотреть вопрос более детально, но идея отличная.

Там может сыграть и сборная, надо посмотреть такой вариант, и , но для этого надо с лигой провести переговоры, чтобы она разрешила сыграть на открытом воздухе.

Думаю, это возможно будет осуществить уже в следующем сезоне, в 2018 календарном году», – сказал Ротенберг.