Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов подвел итоги серии матчей со .

Столичная команда потерпела четыре поражения, одержав одну победу.

«Чтобы менять традицию поражений от СКА в плей-офф, нужно реализовывать свои моменты. Если реализации нет, если у тебя ноль в графе «забитые голы», то матчи не выигрываются.

В прошлом году мы в серии со СКА ничего создать не могли, сейчас имели все. Все было в наших руках, массу моментов создали, но нападающие посчитали, что забивать не надо.

Если говорить про СКА, то они ничем не удивили. От СКА, скажу так, намного больше ожидал.

Претензии мы к себе в первую очередь должны предъявлять. Нельзя упускать столько моментов, нужно ими дорожить.

Здесь все в одном стакане. Это и нехватка мастерства, и нехватка концентрации. Хотя первый матч серии показал, что можно бороться, навязывать свою игру», – сказал функционер.