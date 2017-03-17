Андрей Сафронов: «СКА ничем не удивил. Намного больше ожидал от них»
Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов подвел итоги серии матчей со СКА.
Столичная команда потерпела четыре поражения, одержав одну победу.
«Чтобы менять традицию поражений от СКА в плей-офф, нужно реализовывать свои моменты. Если реализации нет, если у тебя ноль в графе «забитые голы», то матчи не выигрываются.
В прошлом году мы в серии со СКА ничего создать не могли, сейчас имели все. Все было в наших руках, массу моментов создали, но нападающие посчитали, что забивать не надо.
Если говорить про СКА, то они ничем не удивили. От СКА, скажу так, намного больше ожидал.
Претензии мы к себе в первую очередь должны предъявлять. Нельзя упускать столько моментов, нужно ими дорожить.
Здесь все в одном стакане. Это и нехватка мастерства, и нехватка концентрации. Хотя первый матч серии показал, что можно бороться, навязывать свою игру», – сказал функционер.
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