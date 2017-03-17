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    Андрей Сафронов: «Вседозволенность Знарка – плохой пример для молодого поколения»

    Теги СКА Андрей Сафронов Андрей Скопинцев Олег Знарок Валерий Харламов КХЛ Кубок Гагарина Александр Мальцев Динамо

    Генеральный менеджер московского «Динамо» Андрей Сафронов дал оценку поведению тренера СКА Олега Знарка.

    «Вчера мы присутствовали на матче с нашей легендой Александром Николаевичем Мальцевым. Какие бы конфликтные ситуации ни возникали между ним и его лучшим другом Валерием Харламовым на площадке, вне игры они всегда оставались настоящими профессионалами.

    Рукопожатие – это заключительный аккорд матча, и такая вседозволенность главного тренера Знарка – плохой пример для молодого поколения. Победитель всегда должен быть выше грубых жестов», – сказал функционер.

    После победы СКА над московским «Динамо» (2:0) Знарок демонстративно не пожал руку одному из тренеров столичной команды Андрею Скопинцеву.

    Серия СКА и «Динамо» едва не завершилась дракой тренеров

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