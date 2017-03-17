Генеральный менеджер московского «Динамо» Андрей Сафронов дал оценку поведению тренера СКА Олега Знарка.

«Вчера мы присутствовали на матче с нашей легендой Александром Николаевичем Мальцевым. Какие бы конфликтные ситуации ни возникали между ним и его лучшим другом Валерием Харламовым на площадке, вне игры они всегда оставались настоящими профессионалами.

Рукопожатие – это заключительный аккорд матча, и такая вседозволенность главного тренера Знарка – плохой пример для молодого поколения. Победитель всегда должен быть выше грубых жестов», – сказал функционер.

После победы СКА над московским «Динамо» (2:0) Знарок демонстративно не пожал руку одному из тренеров столичной команды Андрею Скопинцеву.

Серия СКА и «Динамо» едва не завершилась дракой тренеров