Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2, 2-3 в серии) в пятом матче серии полуфинала Западной конференции.

– Мы только после разбитого стекла стали играть, как можем. Пока еще не так, как хотелось бы. А потом уже понятно: судья помогает в плане второго гола. Потом все завязывается в одно.

Я после прошлой игры сказал, что у нас есть шанс, его никто не отнимал. Им нужно просто воспользоваться. Мы готовы, у нас хорошая команда, вот мы и проверим ребят в сложной ситуации.

– Фаст не очень удачно сыграл в Ярославле, сегодня опять он стоял на воротах. Что с Сорокиным?

– Если его не было в заявке, значит, он заболел, – сказал Квартальнов.

Матч ЦСКА – «Локомотив» обслуживали арбитры Антонин Ержабек и Алексей Раводин