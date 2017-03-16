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    Дмитрий Квартальнов: «Судья помог «Локомотиву» в плане второго гола»

    Теги ЦСКА Локомотив судьи Дмитрий Квартальнов КХЛ Кубок Гагарина Алексей Раводин Виктор Фаст Илья Сорокин Антонин Ержабек

    Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2, 2-3 в серии) в пятом матче серии полуфинала Западной конференции.

    – Мы только после разбитого стекла стали играть, как можем. Пока еще не так, как хотелось бы. А потом уже понятно: судья помогает в плане второго гола. Потом все завязывается в одно.

    Я после прошлой игры сказал, что у нас есть шанс, его никто не отнимал. Им нужно просто воспользоваться. Мы готовы, у нас хорошая команда, вот мы и проверим ребят в сложной ситуации.

    – Фаст не очень удачно сыграл в Ярославле, сегодня опять он стоял на воротах. Что с Сорокиным?

    – Если его не было в заявке, значит, он заболел, – сказал Квартальнов.

    Матч ЦСКА – «Локомотив» обслуживали арбитры Антонин Ержабек и Алексей Раводин

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