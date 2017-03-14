Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:5, 2–2 в серии) в четвертом матче серии полуфинала Западной конференции.

«В общем-то, сказать и нечего — «Локомотив» показал нам, как нужно играть, выходить, забивать, играть в большинстве.

Очень слабо провели матч. В дебюте заключительного периода плохо играли, провалили этот отрезок.

Как ЦСКА отреагирует на крупное поражение? Скажу одно — плей-офф тем и хорош: послезавтра следующая игра, есть шанс отыграться, отмазаться как угодно», — заявил Квартальнов.