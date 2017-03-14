Дмитрий Квартальнов: «ЦСКА очень слабо провел матч, но есть шанс отмазаться в следующей игре»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:5, 2–2 в серии) в четвертом матче серии полуфинала Западной конференции.
«В общем-то, сказать и нечего — «Локомотив» показал нам, как нужно играть, выходить, забивать, играть в большинстве.
Очень слабо провели матч. В дебюте заключительного периода плохо играли, провалили этот отрезок.
Как ЦСКА отреагирует на крупное поражение? Скажу одно — плей-офф тем и хорош: послезавтра следующая игра, есть шанс отыграться, отмазаться как угодно», — заявил Квартальнов.
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