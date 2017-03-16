«Куньлунь» поставил перед Кинэном задачу наиграть пятерку китайцев и выйти во 2-й раунд плей-офф

Стали известны задачи китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» на второй сезон КХЛ.

Сообщается, что перед новым главным тренером Майком Кинэном будут стоять две задачи.

Первая – присутствие в составе по крайней мере пятерых китайских хоккеистов, которые будут иметь достаточное количество игрового времени. Для этого будут организованы специальные драфты в Пекине, Торонто и Бостоне, которые позволят выбрать подходящих китайских хоккеистов по всему миру.

Вторая – выйти во второй раунд плей-офф.