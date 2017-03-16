Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Куньлунь» поставил перед Кинэном задачу наиграть пятерку китайцев и выйти во 2-й раунд плей-офф

    Теги Майк Кинэн КХЛ сборная Китая Куньлунь Ред Стар

    Стали известны задачи китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» на второй сезон КХЛ. 

    Сообщается, что перед новым главным тренером Майком Кинэном будут стоять две задачи.

    Первая – присутствие в составе по крайней мере пятерых китайских хоккеистов, которые будут иметь достаточное количество игрового времени. Для этого будут организованы специальные драфты в Пекине, Торонто и Бостоне, которые позволят выбрать подходящих китайских хоккеистов по всему миру.

    Вторая – выйти во второй раунд плей-офф.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться