«Куньлунь» поставил перед Кинэном задачу наиграть пятерку китайцев и выйти во 2-й раунд плей-офф
Стали известны задачи китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» на второй сезон КХЛ.
Сообщается, что перед новым главным тренером Майком Кинэном будут стоять две задачи.
Первая – присутствие в составе по крайней мере пятерых китайских хоккеистов, которые будут иметь достаточное количество игрового времени. Для этого будут организованы специальные драфты в Пекине, Торонто и Бостоне, которые позволят выбрать подходящих китайских хоккеистов по всему миру.
Вторая – выйти во второй раунд плей-офф.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.