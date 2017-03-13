ЦСКА проявляет интерес к форварду «Салавата» Хартикайнену

ЦСКА намерен заполучить нападающего «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнена, сообщает «БИЗНЕС Online».

У финского форварда 30 апреля истекает контракт с уфимским клубом. Хартикайнен хочет попробовать свои силы в НХЛ, но также рассматривает вариант продолжения карьеры в Уфе. Отметим, что финн – ограниченно свободный агент.

В минувшем чемпионате 26-летний хоккеист стал вторым снайпером и третьим бомбардиром «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате.

В 36 матчах Хартикайнен набрал 36 (19+17) очков при показателе полезности «+7».