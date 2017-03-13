Форвард «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Анахайма» (2:5), ставшее для команды 4-м подряд.

«Ощущения не из приятных. Мы знаем, что делали неправильно и что нужно делать правильно. Мы должны управлять своей игрой. Следующий матч будет лучше этого. Предстоит важная игра против «Миннесоты», так что нужно побыстрее оправиться от этого поражения.

Мы играем вместе долгое время. Мы не помним, когда в последний раз проигрывали четыре раза подряд (в ноябре 2014 года – прим. Sports.ru), и это хорошо. Хорошо, что это произошло перед плей-офф, а не во время плей-офф.

Конечно, раздражает, что шайба не идет в ворота, но нужно продолжать работать и пройти через это», – сказал Овечкин.

НХЛ. Овечкин впервые в карьере не забил в 10 матчах подряд