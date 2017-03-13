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    В Норвегии прошел самый длинный матч в истории хоккея: 8 овертаймов, 3,5 часа

    Теги рекорды чемпионат Норвегии Спарта Сарпсборг Сторхамар

    Матч четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата Норвегии между «Сторхамаром» и «Спартой» (2:1 ОТ, счет серии 3-2) стал самым продолжительным в истории хоккея. Победитель определился только после 8 овертаймов.

    Команды начали игру в 18.00 по местному времени и закончили в 02.32, нанеся в общей сложности 189 бросков по воротам.

    Матч продолжался 217 минут и 14 секунд, было сыграно почти 11 периодов.

    Это на сорок с лишним минут больше продолжительности рекордной игры в НХЛ между «Детройтом» и «Монреаль Марунс», состоявшейся 24 марта 1936 года.

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