Форвард московского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал поражение от (2:4).



«Идет жесткая борьба, двигаемся дальше. Поправим то, что не получается. Нужно сделать все, чтобы выиграть серию.

Согласен, что мое удаление получилось ключевым, все дело в дисциплине. Они в большинстве опять почти ничего не забили, атака с ходу при 3 на 5 и рикошет от .

Мы вытащим эту серию и выиграем», – сказал нападающий.