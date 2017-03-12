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    Форвард «Динамо» Терещенко: «Мы вытащим и выиграем серию со СКА»

    Теги СКА Илья Никулин Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Динамо

    Форвард московского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал поражение от СКА (2:4).

    «Идет жесткая борьба, двигаемся дальше. Поправим то, что не получается. Нужно сделать все, чтобы выиграть серию.

    Согласен, что мое удаление получилось ключевым, все дело в дисциплине. Они в большинстве опять почти ничего не забили, атака с ходу при 3 на 5 и рикошет от Ильи Никулина.

    Мы вытащим эту серию и выиграем», – сказал нападающий.

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