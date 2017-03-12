НХЛ. Тарасенко стал второй звездой дня
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
Третьей звездой стал голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, сделавший шатаут в матче с «Ванкувером» (3:0) при 27 отраженных бросках.
Второй звездой назван форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, сделавший дубль в матче с «Айлендерс» (4:3).
Первой звездой признан голкипер «Калгари» Брайан Эллиотт, не пропустивший ни одной шайбы в матче с «Виннипегом» (3:0) и сыгравший на ноль второй раз подряд.
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