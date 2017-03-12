Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.

Третьей звездой стал голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, сделавший шатаут в матче с «Ванкувером» (3:0) при 27 отраженных бросках.

Второй звездой назван форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, сделавший дубль в матче с «Айлендерс» (4:3).

Первой звездой признан голкипер «Калгари» Брайан Эллиотт, не пропустивший ни одной шайбы в матче с «Виннипегом» (3:0) и сыгравший на ноль второй раз подряд.