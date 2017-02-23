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    «Динамо» Москва – «Торпедо». Кутейкин забил победный гол в овертайме из средней зоны

    Теги Торпедо Андрей Кутейкин КХЛ Кубок Гагарина Динамо

    Московское «Динамо» победило «Торпедо» (3:2 ОТ, 2-0 в серии) во втором матче серии первого раунда плей-офф в Западной конференции.

    Победный гол в овертайме броском из средней зоны забил защитник бело-голубых Андрей Кутейкин.

    Ворота нижегородцев защищал Михаил Бирюков.

    Напомним, первая игра также закончилась в пользу «Динамо», во втором овертайме отличился Максим Карпов.

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