«Динамо» Москва – «Торпедо». Кутейкин забил победный гол в овертайме из средней зоны
Московское «Динамо» победило «Торпедо» (3:2 ОТ, 2-0 в серии) во втором матче серии первого раунда плей-офф в Западной конференции.
Победный гол в овертайме броском из средней зоны забил защитник бело-голубых Андрей Кутейкин.
Ворота нижегородцев защищал Михаил Бирюков.
Напомним, первая игра также закончилась в пользу «Динамо», во втором овертайме отличился Максим Карпов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.