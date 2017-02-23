Московское «Динамо» победило «Торпедо» (3:2 ОТ, 2-0 в серии) во втором матче серии первого раунда плей-офф в Западной конференции.

Победный гол в овертайме броском из средней зоны забил защитник бело-голубых Андрей Кутейкин.

Ворота нижегородцев защищал Михаил Бирюков.

Напомним, первая игра также закончилась в пользу «Динамо», во втором овертайме отличился Максим Карпов.