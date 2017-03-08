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    Дмитрий Квартальнов: «Против Скотта был чистый удар в голову, крадут пять минут, это просто парадокс»

    Теги ЦСКА Локомотив Дмитрий Квартальнов КХЛ Кубок Гагарина Ян Муршак Грег Скотт Игорь Ожиганов Валерий Ничушкин

    Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в первом матче серии второго раунда плей-офф в Западной конференции.

    – Две шайбы мы забросили в большинстве, и это решило исход матча. Два периода играли не так, как хотели. Может перерыв повлиял, третий период могу занести в зачет. Ребята сыграли, как надо.

    – Ожиганов вынужденно играл в нападении. Потеряли Муршака. Ему сильно досталось?

    – Это была чистая драка. Там просто парень сильно ему попал.

    – Что со Скоттом? У него сильное повреждение?

    – Думаю, мы его надолго потеряли. Это был чистый удар в голову. Бьются один в один два игрока, а третий подъезжает, бьет, пропускается чистый удар. Мне очень интересно, крадут пять минут, это просто парадокс.

    – Ничушкин шанс получит в следующее матче?

    – Он просто приболел. Он должен быть играть. Он будет в следующем матче играть. У нас в следующем матче будет играть больше хоккеистов, – сказал Квартальнов.

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