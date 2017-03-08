Дмитрий Квартальнов: «Против Скотта был чистый удар в голову, крадут пять минут, это просто парадокс»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в первом матче серии второго раунда плей-офф в Западной конференции.
– Две шайбы мы забросили в большинстве, и это решило исход матча. Два периода играли не так, как хотели. Может перерыв повлиял, третий период могу занести в зачет. Ребята сыграли, как надо.
– Ожиганов вынужденно играл в нападении. Потеряли Муршака. Ему сильно досталось?
– Это была чистая драка. Там просто парень сильно ему попал.
– Что со Скоттом? У него сильное повреждение?
– Думаю, мы его надолго потеряли. Это был чистый удар в голову. Бьются один в один два игрока, а третий подъезжает, бьет, пропускается чистый удар. Мне очень интересно, крадут пять минут, это просто парадокс.
– Ничушкин шанс получит в следующее матче?
– Он просто приболел. Он должен быть играть. Он будет в следующем матче играть. У нас в следующем матче будет играть больше хоккеистов, – сказал Квартальнов.
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