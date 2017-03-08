Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в первом матче серии второго раунда плей-офф в Западной конференции.

– Две шайбы мы забросили в большинстве, и это решило исход матча. Два периода играли не так, как хотели. Может перерыв повлиял, третий период могу занести в зачет. Ребята сыграли, как надо.

– Ожиганов вынужденно играл в нападении. Потеряли Муршака. Ему сильно досталось?

– Это была чистая драка. Там просто парень сильно ему попал.

– Что со Скоттом? У него сильное повреждение?

– Думаю, мы его надолго потеряли. Это был чистый удар в голову. Бьются один в один два игрока, а третий подъезжает, бьет, пропускается чистый удар. Мне очень интересно, крадут пять минут, это просто парадокс.

– Ничушкин шанс получит в следующее матче?

– Он просто приболел. Он должен быть играть. Он будет в следующем матче играть. У нас в следующем матче будет играть больше хоккеистов, – сказал Квартальнов.