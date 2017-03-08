Олег Знарок: «СКА помешал долгий перерыв, ничего страшного не произошло»
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился эмоциями после поражения от московского «Динамо» (2:3 ОТ, 0–1 в серии) в первом матче серии второго раунда плей-офф в Западной конференции.
– Хотел бы поздравить всех женщин с праздником! У нас не получилась игра. Наверное, долгий перерыв помешал. Ничего страшного не произошло.
– Что с вашим защитником Патриком Херсли?
– Микротравма.
– Все решил эпизод, когда удалился защитник Зуб. Чем это объяснить?
– Волнение, спишем на неопытность, — заявил Знарок.
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