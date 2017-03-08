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    Олег Знарок: «СКА помешал долгий перерыв, ничего страшного не произошло»

    Теги СКА Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Патрик Херсли Динамо Артем Зуб

    Главный тренер СКА Олег Знарок поделился эмоциями после поражения от московского «Динамо» (2:3 ОТ, 0–1 в серии) в первом матче серии второго раунда плей-офф в Западной конференции.

    – Хотел бы поздравить всех женщин с праздником! У нас не получилась игра. Наверное, долгий перерыв помешал. Ничего страшного не произошло.

    – Что с вашим защитником Патриком Херсли?

    – Микротравма.

    – Все решил эпизод, когда удалился защитник Зуб. Чем это объяснить?

    – Волнение, спишем на неопытность, — заявил Знарок.

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