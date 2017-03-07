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    Евгений Губарев: «Николай Белов хочет в НХЛ. Мы не можем ему препятствовать»

    Теги Трактор возможные переходы НХЛ КХЛ Пол Щехура Николай Белов Евгений Губарев Ник Бэйлен Анвар Гатиятулин

    Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев высказался о защитнике Николае Белове.

    «Николай хочет попробовать себя в НХЛ. И мы не можем ему препятствовать. Это мечта любого хоккеиста. Будем вести переговоры, чтобы Белов вернулся в «Трактор», если там что-то не сложится», – описал ситуацию функционер.

    Менеджер высказался о работе на трансферном рынке.

    «Мне руководство поставило задачу сделать акцент на забивных нападающих. Но я не тренер. Менять стиль – это к тренерскому штабу. Я не могу диктовать тренерам, что им делать. Но изменения в составе подразумевают и некоторые изменения в игре. А Гатиятулин знает свое дело.

    Бэйлен заинтересовал, потому что у нас проблемы с большинством. Если помните, в Минске они с Щехурой, с которым мы договорились о новом контракте, здорово разыгрывали лишнего именно как связка. Хорошо бы ее возродить и наладить», – дал комментарии функционер.

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