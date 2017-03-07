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    НХЛ. Панарин извинился за слова 5-летней давности о том, что не хотел бы заняться сексом с негритянкой

    Теги происшествия Чикаго НХЛ Артемий Панарин девушки и спорт

    Форвард «Чикаго» Артемий Панарин извинился за свои слова о том, что он никогда не хотел бы заниматься сексом с чернокожей женщиной.

    В 2012 году Панарин в ходе одной из передач, отвечая на вопрос, чем бы он не смог заниматься, в шутливой форме заявил: «Сексом с негритянкой».

    Данное высказывание стало известно американским СМИ. 

    «В воскресенье нам стало известно о существовании такого видео с Артемием. Мы сразу обратились к нему. Его комментарии на этом видео не совпадают с ценностями, разделяемыми нашей организацией. Он принес извинения и понимает оскорбительный характер своих слов», – говорится в заявлении «Чикаго». 

    «В 2012 году я был гостем на российском телешоу и позволил себе нетактичные комментарии, о которых я глубоко сожалею. Я понимаю, что мои слова были оскорбительными, и приношу за них извинения», – заявил Панарин. 

    Эпизод на видео – с 07:15

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