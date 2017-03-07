Форвард «Чикаго» Артемий Панарин извинился за свои слова о том, что он никогда не хотел бы заниматься сексом с чернокожей женщиной.

В 2012 году Панарин в ходе одной из передач, отвечая на вопрос, чем бы он не смог заниматься, в шутливой форме заявил: «Сексом с негритянкой».

Данное высказывание стало известно американским СМИ.

«В воскресенье нам стало известно о существовании такого видео с Артемием. Мы сразу обратились к нему. Его комментарии на этом видео не совпадают с ценностями, разделяемыми нашей организацией. Он принес извинения и понимает оскорбительный характер своих слов», – говорится в заявлении «Чикаго».

«В 2012 году я был гостем на российском телешоу и позволил себе нетактичные комментарии, о которых я глубоко сожалею. Я понимаю, что мои слова были оскорбительными, и приношу за них извинения», – заявил Панарин.

Эпизод на видео – с 07:15