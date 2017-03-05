Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что в КХЛ необходимо менять структуру розыгрыша плей-офф.

«Убежден, что систему розыгрыша плей-офф надо менять. Надо играть по системе Восток против Запада. Думаю, что к этому когда-нибудь придут и в НХЛ, с которой мы берем пример.

Надо менять структуру, это повысит конкуренцию. Она заставит сильнее работать тренеров. А так мы видим те же пары – «армейское» дерби, «зеленое» дерби. Это уже было. Нужна новая интрига», — заявил Новиков.