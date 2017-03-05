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    Юрий Новиков: «В Кубке Гагарина надо играть по системе Восток против Запада. Думаю, что к этому когда-нибудь придут в НХЛ»

    Теги НХЛ Юрий Новиков КХЛ Кубок Гагарина

    Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что в КХЛ необходимо менять структуру розыгрыша плей-офф.

    «Убежден, что систему розыгрыша плей-офф надо менять. Надо играть по системе Восток против Запада. Думаю, что к этому когда-нибудь придут и в НХЛ, с которой мы берем пример.

    Надо менять структуру, это повысит конкуренцию. Она заставит сильнее работать тренеров. А так мы видим те же пары – «армейское» дерби, «зеленое» дерби. Это уже было. Нужна новая интрига», — заявил Новиков.

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