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    НХЛ. Малкин стал первой звездой дня

    Теги Питтсбург Тампа-Бэй Анахайм Евгений Малкин НХЛ Виннипег Рикард Ракелль Коннор Хеллибак

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Первой звездой стал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампой» (5:2), который стал для него 700-м в лиге. 

    Второй звездой назван голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, сделавший шатаут в матче с «Сент-Луисом» (3:0) при 29 отраженных бросках. 

    Третьей звездой признан форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, забросивший 2 шайбы в матче с «Торонто» (5:2). 

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