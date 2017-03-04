Официальный сайт подвел итоги очередного игрового дня.

Первой звездой стал форвард «Питтсбурга» , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампой» (5:2), который стал для него 700-м в лиге.

Второй звездой назван голкипер Коннор Хеллибак, сделавший шатаут в матче с «Сент-Луисом» (3:0) при 29 отраженных бросках.

Третьей звездой признан форвард Рикард Ракелль, забросивший 2 шайбы в матче с «Торонто» (5:2).