НХЛ. Малкин стал первой звездой дня
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
Первой звездой стал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампой» (5:2), который стал для него 700-м в лиге.
Второй звездой назван голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, сделавший шатаут в матче с «Сент-Луисом» (3:0) при 29 отраженных бросках.
Третьей звездой признан форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, забросивший 2 шайбы в матче с «Торонто» (5:2).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.