Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.

Первой звездой признан российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, сделавший шатаут в матче с «Миннесотой» (1:0) при 38 отраженных бросках.

Второй звездой назван форвард «Оттавы» Алекс Берроуз, сделавший дубль в ворота «Колорадо» (2:1), в первом матче за новую команду после обмена.

Третьей звездой стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси» (1:0) при 15 отраженных бросках.