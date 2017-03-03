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    НХЛ. Бобровский стал первой звездой дня

    Теги Оттава Вашингтон Коламбус Сергей Бобровский Алекс Берроуз НХЛ Брэйден Холтби

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Первой звездой признан российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, сделавший шатаут в матче с «Миннесотой» (1:0) при 38 отраженных бросках. 

    Второй звездой назван форвард «Оттавы» Алекс Берроуз, сделавший дубль в ворота «Колорадо» (2:1), в первом матче за новую команду после обмена. 

    Третьей звездой стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси» (1:0) при 15 отраженных бросках. 

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