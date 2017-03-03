НХЛ. Бобровский стал первой звездой дня
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
Первой звездой признан российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, сделавший шатаут в матче с «Миннесотой» (1:0) при 38 отраженных бросках.
Второй звездой назван форвард «Оттавы» Алекс Берроуз, сделавший дубль в ворота «Колорадо» (2:1), в первом матче за новую команду после обмена.
Третьей звездой стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси» (1:0) при 15 отраженных бросках.
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