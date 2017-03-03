Голкипер «Коламбуса» одержал 33-ю победу в сезоне в матче с «Миннесотой» (1:0).

Россиянин отразил все 38 бросков по своим воротам и сделал 4-й шатаут в сезоне. Его признали первой звездой матча.

По победам в лиге по-прежнему лидирует его визави в сегодняшнем матче (34). Бобровский делит 2-е место с Брэйденом Холтби из «Вашингтона».

Добавим, что 33 победы за сезон – это личный рекорд Бобровского и повторение клубного рекорда , установленного Стивом Мэйсоном в сезоне-2008/09.