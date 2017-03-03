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    НХЛ. Бобровский выиграл 33-й матч в сезоне и повторил клубный рекорд «Коламбуса»

    Теги Коламбус Миннесота Сергей Бобровский НХЛ Деван Дубник

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал 33-ю победу в сезоне в матче с «Миннесотой» (1:0). 

    Россиянин отразил все 38 бросков по своим воротам и сделал 4-й шатаут в сезоне. Его признали первой звездой матча. 

    По победам в лиге по-прежнему лидирует его визави в сегодняшнем матче Деван Дубник (34). Бобровский делит 2-е место с Брэйденом Холтби из «Вашингтона». 

    Добавим, что 33 победы за сезон – это личный рекорд Бобровского и повторение клубного рекорда «Коламбуса», установленного Стивом Мэйсоном в сезоне-2008/09. 

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