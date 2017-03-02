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    Кубок Гагарина. Вылетевшие в первом раунде на Западе выиграли всего 2 матча – худший показатель в истории

    Теги Витязь Торпедо Йокерит Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина

    Серии первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции завершились в общей сложности в 18 матчах. 

    Напомним, что ЦСКА и СКА обыграли «Йокерит» и «Витязь» со счетом 4-0, а московское «Динамо» и «Локомотив» взяли верх над «Торпедо» и минским «Динамо» со счетом 4-1. 

    Таким образом, вылетевшие западные команды в общей сложности выиграли только 2 матча. Этот показатель стал наименьшим для серий первого раунда на Западе в истории КХЛ.

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