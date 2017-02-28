Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в четвертом матче серии плей-офф против «Салавата Юлаева» (2:1, 3-1 в серии).

«Была хорошая игра. Мы готовимся к следующему матчу. Мы играем против сильной команды, поэтому не так просто забить им много шайб.

Если говорить о прошлой игре, я считаю, что Захарчук правильно исполнил силовой прием. Он жесткий, но игровой. У Степана свой стиль игры. А вот когда Гончаров бил клюшкой в лицо, я считаю, что это подло», – сказал Билялетдинов.

Когда последняя минута круче, чем весь матч