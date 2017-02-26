Бывший главный тренер «Магнитки» Майк Кинэн рассказал о форварде магнитогорского клуба Сергее Мозякине.

– Он действительно искренний игрок, хороший товарищ по команде, и у него хорошая голевая сноровка. Мози – потрясающий снайпер. Он хорошо видит лед и очень умен. Он хороший человек, хороший лидер и отличный игрок для «Металлурга».

– Насколько его успех зависит от партнеров по звену и по команде? И если бы вы были тренером команды, играющей против Мозякина, что бы вы предприняли, чтобы остановить его?

– Одна из вещей, на которую стоит обратить пристальное внимание, – его игра при расстановке в большинстве. Естественно, что ему серьезно помогают партнеры по команде, и он забивает много голов при численном преимуществе, так что нужно было бы сосредоточиться и на этом, если бы я разрабатывал тактику. Я также применил бы наложение звеньев против его звена, в котором Коварж и Зарипов. Думаю, так чаще делают в КХЛ, чем в НХЛ, но вот именно на эти две вещи я бы обратил внимание.

– Как бы Мозякин чувствовал себя в НХЛ и с кем из великих североамериканских игроков, которых вы знали или видели, его можно сравнить?

– Думаю, он бы был в порядке в НХЛ, если бы ему отвели атакующую роль, это его сильная сторона, навык, и, как я уже говорил, он вероятно был бы очень полезен в большинстве. Насчет великих энхаэловцев – Мозякин очень напоминает мне Хокана Лооба, который был отличным забивным игроком в «Калгари».

– Есть ли в нем что-то особенное, исключительное?

– Да, исключительная черта его игры в том, что у него бросок, вводящий в заблуждение. Он мгновенно бросает шайбу, а не просто щелкает или бросает с кистей. Да, так бы я описал это – мгновенный бросок. Это очень обманчивый маневр, вот почему он обыгрывает вратарей – он их удивляет, – сказал Кинэн.