Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3, 1-2 в серии) в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

– Мы хорошо сражались первые минуты, взяли первое очко и не более того.

– Прокомментируйте эпизод с удалением Захарчука и травмой Лазарева.

– Мне показалось, что Антон использовал лучшие качества русских нападающих – быструю обводку, он уходил на борт. И мне очень не понравилось, что такой габаритный защитник, больше ста килограммов весом, бил его.

Он попал ему в грудную клетку и там тоже очень серьезная травма. Такие эпизоды не украшают игру. Там можно было по-другому сыграть, я считаю, что это недопустимо.

– Как можно прокомментировать то, что Мертл оказался в четвертом звене?

– Ему в первых матчах не хватало движения. Он не успевает за нашими крайними, может быть , в следствие сотрясения, которое у него было. Мы видим, что ему не хватает объема катания. Наша задача была – сделать.

– Скоро появится на льду Дмитрий Макаров?

– Только что разговаривал с Димой, он скоро не появится, – заявил Захаркин.