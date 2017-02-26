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    Игорь Захаркин: «Поступок Захарчука не украшает игру, считаю, что это недопустимо»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Дмитрий Макаров Игорь Захаркин Антон Лазарев КХЛ Кубок Гагарина Степан Захарчук Томаш Мертл

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3, 1-2 в серии) в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

    – Мы хорошо сражались первые минуты, взяли первое очко и не более того.

    – Прокомментируйте эпизод с удалением Захарчука и травмой Лазарева.

    – Мне показалось, что Антон использовал лучшие качества русских нападающих – быструю обводку, он уходил на борт. И мне очень не понравилось, что такой габаритный защитник, больше ста килограммов весом, бил его.

    Он попал ему в грудную клетку и там тоже очень серьезная травма. Такие эпизоды не украшают игру. Там можно было по-другому сыграть, я считаю, что это недопустимо.

    – Как можно прокомментировать то, что Мертл оказался в четвертом звене?

    – Ему в первых матчах не хватало движения. Он не успевает за нашими крайними, может быть , в следствие сотрясения, которое у него было. Мы видим, что ему не хватает объема катания. Наша задача была – сделать.

    – Скоро появится на льду Дмитрий Макаров?

    – Только что разговаривал с Димой, он скоро не появится, – заявил Захаркин.

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