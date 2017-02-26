НХЛ. Саттер одержал 216-ю победу с «Лос-Анджелесом» и вышел на первое место в истории клуба
Тренер Дэррил Саттер обновил клубный рекорд «Лос-Анджелеса».
Канадец одержал 216-ю победу в регулярных чемпионатах с калифорнийской командой. Накануне «Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» (4:1).
Предыдущий клубный рекорд принадлежал Энди Мюррею. Канадец работал с «Лос-Анджелесом» с 1999 по 2006 год и выиграл 215 матчей в регулярных чемпионатах.
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