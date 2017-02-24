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    Игорь Захаркин: «Мы проиграли выездную серию. Понимаем, почему так»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Игорь Захаркин КХЛ Кубок Гагарина

    Тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвел итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2).

    – Мы проиграли выездную серию, к сожалению. Не смогли набрать очки. Думаю, мы понимаем, почему так. Сделаем выводы.

    – Вы говорили, что досконально изучили «Ак Барс». Неужели соперник вас сегодня не удивил?

    – Я не говорил так. Если вы читали последнее интервью, то я сказал, что «Ак Барс» сделал очень серьезные изменения. Они не удивили нас, но мы позволили сопернику повести в счете.

    – Почему решили взять тренерский запрос на эпизод с первым голом?

    – Я увидел этот эпизод под воротами. Показалось, что соперник сыграл очень агрессивно с нашим голкипером. Я ошибся.

    – Что мешало играть весь матч так, как в концовке?

    – Вы не поверите – команда «Ак Барс», – сказал Захаркин.

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