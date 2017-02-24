Игорь Захаркин: «Мы проиграли выездную серию. Понимаем, почему так»
Тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвел итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2).
– Мы проиграли выездную серию, к сожалению. Не смогли набрать очки. Думаю, мы понимаем, почему так. Сделаем выводы.
– Вы говорили, что досконально изучили «Ак Барс». Неужели соперник вас сегодня не удивил?
– Я не говорил так. Если вы читали последнее интервью, то я сказал, что «Ак Барс» сделал очень серьезные изменения. Они не удивили нас, но мы позволили сопернику повести в счете.
– Почему решили взять тренерский запрос на эпизод с первым голом?
– Я увидел этот эпизод под воротами. Показалось, что соперник сыграл очень агрессивно с нашим голкипером. Я ошибся.
– Что мешало играть весь матч так, как в концовке?
– Вы не поверите – команда «Ак Барс», – сказал Захаркин.
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