Тренер Игорь Захаркин подвел итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2).



– Мы проиграли выездную серию, к сожалению. Не смогли набрать очки. Думаю, мы понимаем, почему так. Сделаем выводы.



– Вы говорили, что досконально изучили . Неужели соперник вас сегодня не удивил?



– Я не говорил так. Если вы читали последнее интервью, то я сказал, что «Ак Барс» сделал очень серьезные изменения. Они не удивили нас, но мы позволили сопернику повести в счете.



– Почему решили взять тренерский запрос на эпизод с первым голом?



– Я увидел этот эпизод под воротами. Показалось, что соперник сыграл очень агрессивно с нашим голкипером. Я ошибся.



– Что мешало играть весь матч так, как в концовке?



– Вы не поверите – команда «Ак Барс», – сказал Захаркин.