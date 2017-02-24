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    НХЛ. Радулов не набрал очков в 5-м матче подряд

    Теги Айлендерс Монреаль Александр Радулов НХЛ

    Форвард «Монреаля» Александр Радулов не набрал очков в матче с «Айлендерс» (0:3) и завершил его с полезностью «-2». 

    Безрезультативная серия россиянина составляет 5 матчей, в которых он набрал «-4». Это вторая такая его серия в текущем сезоне, первая в итоге составила 6 матчей. 

    Добавим, что в последних 8 матчах на его счету только 1 гол. 

    Со статистикой Радулова можно ознакомиться здесь

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