Форвард «Монреаля» Александр Радулов не набрал очков в матче с «Айлендерс» (0:3) и завершил его с полезностью «-2».

Безрезультативная серия россиянина составляет 5 матчей, в которых он набрал «-4». Это вторая такая его серия в текущем сезоне, первая в итоге составила 6 матчей.

Добавим, что в последних 8 матчах на его счету только 1 гол.

Со статистикой Радулова можно ознакомиться здесь.