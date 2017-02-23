Президент «Витязя» Михаил Головков заявил, что главный тренер СКА Олег Знарок вышел на лед после окончания второго матча серии и попросит КХЛ обратить внимание на это.

«Да, это был выход на лед. Вы знаете, что нельзя выходить на лед после матча, Олег Валерьевич вышел, но никто не обратил на это внимания. Не знаю почему.

Помню, Милош Ржига выходил, ему дали дисквалификацию. Будем ли подавать протест? Мы обратим внимание на это, так не должно быть», — сказал Головков.

СКА ведет в серии с «Витязем» со счетом 2–0.