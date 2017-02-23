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    НХЛ. «Каролина» обменяла защитника Хэйнси в «Питтсбург»

    Теги переходы Питтсбург Каролина Рон Хэйнси НХЛ Дэнни Кристо

    «Питтсбург» выменял у «Каролины» защитника Рона Хэйнси.

    «Харрикейнс» получили от «Пингвинс» выбор во втором раунде драфта НХЛ-2017 и нападающего Дэнни Кристо.

    Отметим, что «Каролина» сохранит у себя 50 процентов зарплаты Хэйнси. В этом сезоне зарплата хоккеиста составляет 2,8 млн долларов.

    В нынешнем сезоне 35-летний Хэйнси провел 56 матчей и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-16».

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