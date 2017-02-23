НХЛ. «Каролина» обменяла защитника Хэйнси в «Питтсбург»
«Питтсбург» выменял у «Каролины» защитника Рона Хэйнси.
«Харрикейнс» получили от «Пингвинс» выбор во втором раунде драфта НХЛ-2017 и нападающего Дэнни Кристо.
Отметим, что «Каролина» сохранит у себя 50 процентов зарплаты Хэйнси. В этом сезоне зарплата хоккеиста составляет 2,8 млн долларов.
В нынешнем сезоне 35-летний Хэйнси провел 56 матчей и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-16».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.