Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев открыл счет в первом матче первого раунда плей-офф с (4:0, второй период).

Хоккеист казахстанской команды забил на 11-й секунде встречи – это самый быстрый гол в истории плей-офф Кубка Гагарина. До этого достижение принадлежало Данису Зарипову, который, выступая за «Ак Барс», в 2009 году забил на 14-й секунде первого периода.