«Трактор» – «Барыс». Пушкарев забил самый быстрый гол в истории плей-офф Кубка Гагарина
Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев открыл счет в первом матче первого раунда плей-офф с «Трактором» (4:0, второй период).
Хоккеист казахстанской команды забил на 11-й секунде встречи – это самый быстрый гол в истории плей-офф Кубка Гагарина. До этого достижение принадлежало Данису Зарипову, который, выступая за «Ак Барс», в 2009 году забил «Авангарду» на 14-й секунде первого периода.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.