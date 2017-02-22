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    «Трактор» – «Барыс». Пушкарев забил самый быстрый гол в истории плей-офф Кубка Гагарина

    Теги Ак Барс Трактор Данис Зарипов Константин Пушкарев КХЛ Барыс Кубок Гагарина

    Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев открыл счет в первом матче первого раунда плей-офф с «Трактором» (4:0, второй период).

    Хоккеист казахстанской команды забил на 11-й секунде встречи – это самый быстрый гол в истории плей-офф Кубка Гагарина. До этого достижение принадлежало Данису Зарипову, который, выступая за «Ак Барс», в 2009 году забил «Авангарду» на 14-й секунде первого периода.

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