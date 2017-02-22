Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о снижении показателя средней посещаемости матчей лиги по итогам регулярного чемпионата.

– Насколько вас беспокоит спад посещаемости матчей лиги? У 16 клубов показатель опустился по сравнению с прошлым сезоном.

– Нынешний сезон на втором месте по общему количеству зрителей, на аренах побывало 5 миллионов 328 тысяч. Третий сезон подряд лига стабильно собирает на трибунах более пяти миллионов зрителей. Средняя посещаемость в этом чемпионате третья за девять лет – 6124 зрителя. Некоторым клубам надо усиливать работу по привлечению болельщиков на трибуны. Есть команды, имеющие первоклассные арены, но посещаемость их пока не на должном уровне.

– Крайне вызывающие цифры у : чуть больше 3300 зрителей в среднем на игре «регулярки», 2300 зрителей на первом матче плей-офф.

– Ситуация в ЦСКА не может не огорчать. У команды отличные спортивные результаты: три года подряд становится обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова, выходит в финал Кубка Гагарина. Главная проблема ЦСКА – это устаревший дворец. Клубу нужна новая арена, где болельщик сможет чувствовать себя комфортно с друзьями и семьей, – сказал Чернышенко.