Главный тренер СКА Олег Знарок высказался после победы над «Витязем» (3:1, 1-0 в серии) в первом матче первого раунда плей-офф Западной конференции.

– Команду с победой, готовимся к следующей игре.

– Сегодня играли в шесть защитников, хотя есть здоровые Рыков, Юдин и Рукавишников. Можете объяснить почему?

– Ничего не могу объяснить. Так решил и все. Плей-офф идет. Без объяснений.



– Что с Войновым?

– Скоро будет готов.

– А с Чудиновым?

– Еще не начал тренироваться с командой. Немножко выходит на лед, – заявил Знарок.