Олег Знарок: «Почему СКА играл в шесть защитников? Ничего не могу объяснить. Плей-офф идет, без объяснений»
Главный тренер СКА Олег Знарок высказался после победы над «Витязем» (3:1, 1-0 в серии) в первом матче первого раунда плей-офф Западной конференции.
– Команду с победой, готовимся к следующей игре.
– Сегодня играли в шесть защитников, хотя есть здоровые Рыков, Юдин и Рукавишников. Можете объяснить почему?
– Ничего не могу объяснить. Так решил и все. Плей-офф идет. Без объяснений.
– Что с Войновым?
– Скоро будет готов.
– А с Чудиновым?
– Еще не начал тренироваться с командой. Немножко выходит на лед, – заявил Знарок.
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