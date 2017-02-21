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    Олег Знарок: «Почему СКА играл в шесть защитников? Ничего не могу объяснить. Плей-офф идет, без объяснений»

    Теги СКА Витязь Максим Чудинов Вячеслав Войнов Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер СКА Олег Знарок высказался после победы над «Витязем» (3:1, 1-0 в серии) в первом матче первого раунда плей-офф Западной конференции.

    – Команду с победой, готовимся к следующей игре.

    – Сегодня играли в шесть защитников, хотя есть здоровые Рыков, Юдин и Рукавишников. Можете объяснить почему?

    – Ничего не могу объяснить. Так решил и все. Плей-офф идет. Без объяснений.

    – Что с Войновым?

    – Скоро будет готов.

    – А с Чудиновым?

    – Еще не начал тренироваться с командой. Немножко выходит на лед, – заявил Знарок.

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