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    Игорь Захаркин: «Вместе с врачом и Умарком определим стратегию его игры в плей-офф»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев травмы Игорь Захаркин Максим Гончаров Антон Лазарев КХЛ Кубок Гагарина Андрей Гаврилов Линус Умарк Никлас Сведберг Степан Хрипунов

    Тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился мыслями в преддверии серии игр с «Ак Барсом».

    – Я смотрел последние матчи «Ак Барса» и увидел значительные изменения в тактическом построении команды соперника. Сегодня мы попробовали это дело подготовить.

    Мы с «Ак Барсом» играли много матчей и в прошлом сезоне, и в этом. Ребята хорошо знают возможности друг друга. Здесь важны состояние здоровья, психика, ментальная и функциональная готовность. Думаю, по всем компонентам мы сейчас готовы.

    Умарк участвовал в тренировке. Каково его состояние?

    – Травма позволяет Линусу работать. Думаю, завтра Умарк проведет еще одну тренировку. Мы вместе с врачом и Линусом определим стратегию его игры в плей-офф.

    – Почему нет Гончарова и Лазарева?

    – Плохо себя чувствуют.

    – У Хрипунова все обошлось?

    – Да, со Степаном все в порядке, и это очень радует. Сейчас каждый игрок на счету.

    – Кто будет основным вратарем?

    – По вратарям будет еще отдельное совещание. Конечно, у нас есть план, – сказал Захаркин.

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