Тренер Игорь Захаркин поделился мыслями в преддверии серии игр с «Ак Барсом».

– Я смотрел последние матчи и увидел значительные изменения в тактическом построении команды соперника. Сегодня мы попробовали это дело подготовить.

Мы с «Ак Барсом» играли много матчей и в прошлом сезоне, и в этом. Ребята хорошо знают возможности друг друга. Здесь важны состояние здоровья, психика, ментальная и функциональная готовность. Думаю, по всем компонентам мы сейчас готовы.

– участвовал в тренировке. Каково его состояние?

– Травма позволяет Линусу работать. Думаю, завтра Умарк проведет еще одну тренировку. Мы вместе с врачом и Линусом определим стратегию его игры в плей-офф.

– Почему нет и Лазарева?

– Плохо себя чувствуют.

– У все обошлось?

– Да, со Степаном все в порядке, и это очень радует. Сейчас каждый игрок на счету.

– Кто будет основным вратарем?

– По вратарям будет еще отдельное совещание. Конечно, у нас есть план, – сказал Захаркин.