Игорь Захаркин: «Вместе с врачом и Умарком определим стратегию его игры в плей-офф»
Тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился мыслями в преддверии серии игр с «Ак Барсом».
– Я смотрел последние матчи «Ак Барса» и увидел значительные изменения в тактическом построении команды соперника. Сегодня мы попробовали это дело подготовить.
Мы с «Ак Барсом» играли много матчей и в прошлом сезоне, и в этом. Ребята хорошо знают возможности друг друга. Здесь важны состояние здоровья, психика, ментальная и функциональная готовность. Думаю, по всем компонентам мы сейчас готовы.
– Умарк участвовал в тренировке. Каково его состояние?
– Травма позволяет Линусу работать. Думаю, завтра Умарк проведет еще одну тренировку. Мы вместе с врачом и Линусом определим стратегию его игры в плей-офф.
– Почему нет Гончарова и Лазарева?
– Плохо себя чувствуют.
– У Хрипунова все обошлось?
– Да, со Степаном все в порядке, и это очень радует. Сейчас каждый игрок на счету.
– Кто будет основным вратарем?
– По вратарям будет еще отдельное совещание. Конечно, у нас есть план, – сказал Захаркин.
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