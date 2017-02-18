Новокузнецкий «Металлург» установил два антирекорда по итогам регулярного чемпионата КХЛ

После победы в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Югры» (4:1) новокузнецкий «Металлург» установил антирекорд по разнице шайб и общему числу голов за сезон.

Разница шайб по итогам сезона составила «-97». До этого обладателем антирекорда был «Витязь», который завершил сезон-2008/09 с разницей шайб «-91».

Команда из Новокузнецка стала первым клубом, который не смог преодолеть отметку в 100 голов за сезон, забросив 97 шайб.

Кроме того, «Металлург» повторил худший результат по поражениям в регулярном чемпионате – 46 проигранных матчей.

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