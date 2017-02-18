Малкин стал 7-м россиянином, отдавшим 500 голевых передач в НХЛ
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал 500-ю голевую передачу в НХЛ в матче с «Коламбусом» (1:2 ОТ).
Таким образом, он стал 7-м россиянином в истории лиги, достигшим этой отметки.
На данный момент его опережают Сергей Федоров (696), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599), Сергей Гончар (591) и Александр Могильный (559).
При этом средний показатель Малкина в 0,72 передачи за игру является лучшим среди этой семерки.
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