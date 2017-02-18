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    Малкин стал 7-м россиянином, отдавшим 500 голевых передач в НХЛ

    Теги рейтинги Питтсбург Павел Дацюк Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Александр Могильный

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал 500-ю голевую передачу в НХЛ в матче с «Коламбусом» (1:2 ОТ). 

    Таким образом, он стал 7-м россиянином в истории лиги, достигшим этой отметки. 

    На данный момент его опережают Сергей Федоров (696), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599), Сергей Гончар (591) и Александр Могильный (559). 

    При этом средний показатель Малкина в 0,72 передачи за игру является лучшим среди этой семерки. 

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