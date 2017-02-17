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    Гендиректор «Адмирала» Спокойнов задержан в Москве и будет этапирован во Владивосток

    Теги происшествия Государственная дума КХЛ Владимир Миклушевский Адмирал Сергей Неверов

    Генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов задержан в Москве правоохранительными органами.

    Функционера, также известного под фамилиями Митькин и Зельдович, этапируют во Владивосток в ближайшее время.

    В июне 2015 года Спокойнов занял пост гендиректора «Адмирала». В ноябре 2016 года Спокойнов, будучи политическим консультантом губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, приступил к работе в Государственной думе и стал советником заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова.

    23 декабря 2016 года в Москве задержали супругу Спокойнова Марину Свиридову и его друга, председателя Союза горнопромышленников Приморья Алексея Авершина. В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок.

    27 декабря Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Авершина и гендиректора ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марины Свиридовой меры пресечения – двух месяцев в СИЗО. 16 февраля 2017 года Ленинский районный суд Владивостока продлил срок заключения под стражей Авершину и Свиридовой. Ближайшие четыре месяца они проведут в СИЗО.

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