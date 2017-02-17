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    Александр Овечкин: «Сид велик. Если б не травмы, он бы чуть раньше набрал 1000-е очко»

    Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высоко отозвался о форварде «Питтсбурга» Сидни Кросби.

    Канадец в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ) набрал свое 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

    «Сид велик. Мы с ним начинали в одно время. Конечно, он бы преодолел эту отметку чуть раньше, если б не травмы, как мне кажется. Когда набираешь тысячу очков – это очень здорово», – сказал Овечкин.

    Нападающий «Вашингтона» набрал свое 1000-е очко в матче с «Питтсбургом» (5:2) в январе.

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