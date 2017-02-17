Александр Овечкин: «Сид велик. Если б не травмы, он бы чуть раньше набрал 1000-е очко»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высоко отозвался о форварде «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Канадец в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ) набрал свое 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Сид велик. Мы с ним начинали в одно время. Конечно, он бы преодолел эту отметку чуть раньше, если б не травмы, как мне кажется. Когда набираешь тысячу очков – это очень здорово», – сказал Овечкин.
Нападающий «Вашингтона» набрал свое 1000-е очко в матче с «Питтсбургом» (5:2) в январе.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.