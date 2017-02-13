«Ак Барс» начнет плей-офф в форме в стиле милитари
«Ак Барс» открыл продажу билетов на первые два матча Кубка Гагарина.
Казанская команда впервые в своей истории сыграет в форме, выполненной в стиле милитари. Акция будет приурочена к 23 февраля.
Перед «Татнефть-Ареной» планируется развернуть полевую кухню и выставить военную технику, сейчас «Ак Барс» ждет разрешения от министерства обороны. Внутри будет размещена выставка оружия. Гимны России и Татарстана исполнит специально приглашенный военный оркестр.
Иллюстрация: пресс-служба «Ак Барса»
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