Владислав Третьяк: «Надо создать все необходимые условия, чтобы Капризов не уезжал и как можно дольше играл в КХЛ»
Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал выступление форварда «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилла Капризова в нынешнем сезоне.
«Самое главное – чтобы у Капризова голова не закружилась. Потому что успех может быть кратковременным, если останавливаешься в прогрессе. Я сам такое проходил.
Может, я три гола и не забивал, зато пропускал меньше трех. Главное – чтобы он дальше работал над собой. Он может вырасти в хорошего хоккеиста при хорошей работе и самоотдаче.
Нам надо создать все необходимые от нас условия, чтобы он не уезжал и как можно дольше играл в КХЛ», – сказал Третьяк.
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