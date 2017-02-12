Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал выступление форварда и сборной России Кирилла Капризова в нынешнем сезоне.

«Самое главное – чтобы у Капризова голова не закружилась. Потому что успех может быть кратковременным, если останавливаешься в прогрессе. Я сам такое проходил.

Может, я три гола и не забивал, зато пропускал меньше трех. Главное – чтобы он дальше работал над собой. Он может вырасти в хорошего хоккеиста при хорошей работе и самоотдаче.

Нам надо создать все необходимые от нас условия, чтобы он не уезжал и как можно дольше играл в , – сказал Третьяк.

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