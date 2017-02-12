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    Владислав Третьяк: «Надо создать все необходимые условия, чтобы Капризов не уезжал и как можно дольше играл в КХЛ»

    Теги Салават Юлаев сборная России Владислав Третьяк КХЛ Кирилл Капризов

    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал выступление форварда «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилла Капризова в нынешнем сезоне.

    «Самое главное – чтобы у Капризова голова не закружилась. Потому что успех может быть кратковременным, если останавливаешься в прогрессе. Я сам такое проходил.

    Может, я три гола и не забивал, зато пропускал меньше трех. Главное – чтобы он дальше работал над собой. Он может вырасти в хорошего хоккеиста при хорошей работе и самоотдаче.

    Нам надо создать все необходимые от нас условия, чтобы он не уезжал и как можно дольше играл в КХЛ», – сказал Третьяк.

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