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    «Вашингтон» – «Детройт». Овечкин впервые за 316 матчей не нанес ни одного броска в створ ворот

    Теги Вашингтон Детройт Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ ворот в матче с «Детройтом» (6:3). 

    Это произошло с россиянином впервые за последние 316 матчей в НХЛ. В последний раз Овечкин не попадал в створ в марте 2013 года в игре с «Каролиной». 

    Добавим, что в этом матче его игровое время составило 13:54, что стало минимальным показателем в текущем сезоне. 

    Со статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь

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