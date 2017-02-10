Форвард «Вашингтона» не нанес ни одного броска в створ ворот в матче с (6:3).

Это произошло с россиянином впервые за последние 316 матчей в НХЛ. В последний раз Овечкин не попадал в створ в марте 2013 года в игре с «Каролиной».

Добавим, что в этом матче его игровое время составило 13:54, что стало минимальным показателем в текущем сезоне.

Со статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.