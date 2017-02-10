«Вашингтон» – «Детройт». Овечкин впервые за 316 матчей не нанес ни одного броска в створ ворот
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ ворот в матче с «Детройтом» (6:3).
Это произошло с россиянином впервые за последние 316 матчей в НХЛ. В последний раз Овечкин не попадал в створ в марте 2013 года в игре с «Каролиной».
Добавим, что в этом матче его игровое время составило 13:54, что стало минимальным показателем в текущем сезоне.
Со статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.
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