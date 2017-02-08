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    Роман Ротенберг: «Лучше построить каток, чем тратиться на расходы по рекомендации ИИХФ и МОК»

    Теги ФХР ИИХФ Владислав Третьяк Рене Фазель Билл Дэйли Гэри Беттмэн НХЛ МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг детский хоккей

    Вице-президент ФХР Роман Ротенберг ответил на вопросы об олимпийском турнире.

    – У вас есть контакт с Фазелем по поводу Олимпийских игр? НХЛ может не отпустить своих игроков в Пхенчхан…

    – Контакт есть. Мы постоянно общаемся. Вчера обсуждали эти вопросы. Пока ничего не поменялось. У нас была информация, что энхаэловцы не едут на Олимпиаду, и на сегодняшний день ничего не изменилось. Как только что-то изменится, мы сразу об этом узнаем. Официальная позиция ИИХФ будет известна до конца марта. В эти сроки НХЛ станет формировать свой календарь на следующий сезон.

    – Обсуждали этот вопрос с руководством НХЛ?

    – Говорили с Биллом Дэйли. У них своя позиция – НХЛ исходит из бизнес-интересов, принимает решение на базе интересов всей лиги. На сегодняшний день им не выгодно отпускать игроков на Олимпиаду, но ситуация может и поменяться. Они могут все еще раз обсудить и принять решение ехать.

    Гэри Беттмэн говорит, что деньги, которые национальные федерации платят за страховку игроков на Олимпиаде, могли бы пойти на развитие хоккея. ФХР тратит 900 тысяч долларов. Насколько серьезны эти траты?

    – Здесь я однозначно согласен с мнением Владислава Третьяка: мы инвестируем в развитие детского хоккея. Нам не хватает инфраструктуры, и никакое финансирование не будет лишним. 900 тысяч – это почти половина стоимости крытого катка. Лучше построить один каток, чем тратиться на расходы, которые нам рекомендуют оплатить ИИХФ и МОК, – сказал функционер.

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