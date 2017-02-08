Вице-президент ФХР Роман Ротенберг ответил на вопросы об олимпийском турнире.

– У вас есть контакт с Фазелем по поводу Олимпийских игр? может не отпустить своих игроков в Пхенчхан…

– Контакт есть. Мы постоянно общаемся. Вчера обсуждали эти вопросы. Пока ничего не поменялось. У нас была информация, что энхаэловцы не едут на Олимпиаду, и на сегодняшний день ничего не изменилось. Как только что-то изменится, мы сразу об этом узнаем. Официальная позиция будет известна до конца марта. В эти сроки НХЛ станет формировать свой календарь на следующий сезон.

– Обсуждали этот вопрос с руководством НХЛ?

– Говорили с Биллом Дэйли. У них своя позиция – НХЛ исходит из бизнес-интересов, принимает решение на базе интересов всей лиги. На сегодняшний день им не выгодно отпускать игроков на Олимпиаду, но ситуация может и поменяться. Они могут все еще раз обсудить и принять решение ехать.

– говорит, что деньги, которые национальные федерации платят за страховку игроков на Олимпиаде, могли бы пойти на развитие хоккея. ФХР тратит 900 тысяч долларов. Насколько серьезны эти траты?

– Здесь я однозначно согласен с мнением : мы инвестируем в развитие детского хоккея. Нам не хватает инфраструктуры, и никакое финансирование не будет лишним. 900 тысяч – это почти половина стоимости крытого катка. Лучше построить один каток, чем тратиться на расходы, которые нам рекомендуют оплатить ИИХФ и , – сказал функционер.