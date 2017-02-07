Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная России может собрать сильную команду и без участия хоккеистов из НХЛ в случае, если они не поедут на Олимпиаду.

«Никаких новостей нет, все остается прежним. Как и говорил ранее Фазель, ситуация не поменялась. Как я это понимаю, ИИХФ будет ждать до последнего.

Когда НХЛ начнет формировать календарь на следующий сезон, то мы уже узнаем окончательное решение по этому вопросу».

Если нам скажут, что игроки НХЛ не приедут, ситуация также будет для нас понятной. У нас полная готовность к любому решению. В любой ситуации мы способны собрать боеспособную команду», – сказал Ротенберг.