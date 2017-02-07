Бывший главный тренер Кен Хичкок выступил с заявлением после увольнения из клуба на прошлой неделе.

«Когда я размышляю о времени, проведенном в , понимаю, что запомню его как один из самых лучших периодов моей карьеры.

Хочу поблагодарить руководство команды за предоставленную возможность быть частью такого легендарного клуба. Дружба, которую я завел здесь, будет длиться на протяжении всей моей жизни.

Горжусь нашими выступлениями и благодарю всех тренеров, с которыми делил лавку, технический и медицинский персонал клуба. Благодарю всех наших болельщиков за неизменную поддержку.

Мне повезло быть тренером многих замечательных игроков, и я ценю вашу преданность.

Отдельное спасибо Майку Йео. Он настоящий профессионал, кладезь знаний и опора для главного тренера. «Сент-Луис» в надежных руках», – цитирует St. Louis Post-Dispatch обращение Хичкока.