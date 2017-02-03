Владислав Третьяк: «Мы приближаемся к НХЛ, но «Большой театр» пока там»
Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что КХЛ приближается к НХЛ, но это по-прежнему лига номер один.
«Мы приближаемся к НХЛ. Хотим мы, не хотим, но, честно говоря, это лига номер один, мы стремимся к ней. «Большой театр» пока там.
Сами ждем решения по участию энхаэловцев в Олимпиаде, то, что читаешь сейчас, неутешительно.
Единственное утешение — это слова владельца «Вашингтона», что он отпустит Овечкина», – заявил Третьяк.
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