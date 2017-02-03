Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что КХЛ приближается к НХЛ, но это по-прежнему лига номер один.

«Мы приближаемся к НХЛ. Хотим мы, не хотим, но, честно говоря, это лига номер один, мы стремимся к ней. «Большой театр» пока там.

Сами ждем решения по участию энхаэловцев в Олимпиаде, то, что читаешь сейчас, неутешительно.

Единственное утешение — это слова владельца «Вашингтона», что он отпустит Овечкина», – заявил Третьяк.