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    Владислав Третьяк: «Мы приближаемся к НХЛ, но «Большой театр» пока там»

    Теги Владислав Третьяк Александр Овечкин НХЛ Тед Леонсис КХЛ

    Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что КХЛ приближается к НХЛ, но это по-прежнему лига номер один.

    «Мы приближаемся к НХЛ. Хотим мы, не хотим, но, честно говоря, это лига номер один, мы стремимся к ней. «Большой театр» пока там.

    Сами ждем решения по участию энхаэловцев в Олимпиаде, то, что читаешь сейчас, неутешительно.

    Единственное утешение — это слова владельца «Вашингтона», что он отпустит Овечкина», – заявил Третьяк.

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