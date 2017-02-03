Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение от «Магнитки» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Интересная игра получилась. Для болельщиков особенно. Для нас, конечно, нервотрепка. Играли очень хорошие команды. Сейчас немного отдохнем, потренируемся и будем готовиться к следующему этапу.

– Можно ли назвать этот матч своеобразным «Матчем всех звезд»? Ведь поиграли прекрасные шестьдесят минут, поиграли в овертайме в интересном формате, и много буллитов на исполнение.

– И в нашей команде, и в команде соперника собраны очень хорошие игроки. Мастера. Буллиты все забивали. Интрига! Мастера. Что тут сказать?

– Из «Металлурга» в сборную поедет Илья Самсонов.

– Илья Петрович, кто из «Металлурга» в сборную поедет, мог сказать?

– Да нет же, мы знаем, кто поедет. Вопрос в том, почему Илья? Аванс за то, что он хорошо сыграл на молодежном чемпионате мира?

– Мы стараемся всегда брать… Ну да, в том числе и за это, наверное, – заявил Знарок.