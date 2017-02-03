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    Олег Знарок: «Самсонов поедет в сборную из «Магнитки»? Воробьев об этом мог сказать?»

    Теги Металлург Мг СКА Илья Воробьев Олег Знарок КХЛ Илья Самсонов

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение от «Магнитки» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Интересная игра получилась. Для болельщиков особенно. Для нас, конечно, нервотрепка. Играли очень хорошие команды. Сейчас немного отдохнем, потренируемся и будем готовиться к следующему этапу.

    – Можно ли назвать этот матч своеобразным «Матчем всех звезд»? Ведь поиграли прекрасные шестьдесят минут, поиграли в овертайме в интересном формате, и много буллитов на исполнение.

    – И в нашей команде, и в команде соперника собраны очень хорошие игроки. Мастера. Буллиты все забивали. Интрига! Мастера. Что тут сказать?

    – Из «Металлурга» в сборную поедет Илья Самсонов.

    – Илья Петрович, кто из «Металлурга» в сборную поедет, мог сказать?

    – Да нет же, мы знаем, кто поедет. Вопрос в том, почему Илья? Аванс за то, что он хорошо сыграл на молодежном чемпионате мира?

    – Мы стараемся всегда брать… Ну да, в том числе и за это, наверное, – заявил Знарок.

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