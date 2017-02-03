«Детройт» выставил на драфт отказов защитника Алексея Марченко.

В 30 матчах нынешнего сезона 25-летний россиянин сделал 6 голевых передач при показателе полезности «+6».

Помимо этого «Нэшвилл» поместил в список отказов нападающего Майка Рибейро. В 46 матчах канадец забросил 4 шайбы и отдал 21 результативную передачу.

В течение следующих 24 часов клубы НХЛ могут забрать этих хоккеистов в свою команду. Если этого не случится, Марченко и Рибейро отправятся в свои клубы в АХЛ.