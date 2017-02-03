Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Парни сражались, сделали все, что могли. Не смогли забросить шайбу, а соперник воспользовался всеми нашими оплошностями, поэтому они нас так много переиграли.

– После пятой пропущенной шайбы не было мысли дать отдохнуть Сведбергу?

– Нет, такой мысли не было. Потому что я совсем не знаю, как играет второй вратарь. Я не думаю, что там вина Сведберга была. Сейчас Андрей (Гаврилов – прим. Sports.ru) выздоровеет, у нас будет два неплохих вратаря. И у нас осталось два матча, которые мы обязаны выиграть, и я думаю, что парни с этим справятся.

– Впереди длительные выходные. Может быть «Салавату» в церковь сходить или еще куда-то?

– Мы подумаем.

– После последних поражений вы говорите, что команда делает шаг вперед. Сегодня она сделала шаг назад?

– Вы понимаете, я говорю так, потому что вижу улучшение. Вот смотрите. Мы возьмем Капризова и Воробьева, мальчишки 97-го года рождения. Они плохо сегодня играли? У Миши четыре шанса было, но он не забросил. Я не могу говорить, что Миша сыграл слабо, он создал эти моменты, бросил, но не забросил.

Но плюс в том, что эти мальчишки играют на равных с командой ЦСКА. На всякий случай, они на втором месте идут в лиге. Поэтому я считаю, что это хороший шаг вперед. Я вижу слабые места в линиях. Мы ждем ребят из лазарета, которые займут эти позиции.

– Во втором периоде было два удаления из-за нарушения численного состава после чего команда осталась 3 на 5. Почему так произошло?

– Просто один защитник поторопился выйти на лед пока не пришёл второй защитник. То же самое касается нападающих – один центральный вышел, второй не пришел. Спешка.

– Впервые за 12 лет «Салават Юлаев» на грани непопадания плей-офф. Прямо сейчас что нужно сделать?

– Самое главное – воскресить наших травмированных игроков. Нам нужно первое звено, – заявил Захаркин.

Серия поражений «Салавата Юлаева» продлилась до 9 матчей