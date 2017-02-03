НХЛ. Тарасенко забил 23-й гол в сезоне
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в игре с «Торонто» (4:1, идет 2-й период) забросил шайбу.
Россиянин продлил голевую серию до 3 матчей.
Всего в 51 игре сезона Тарасенко набрал 50 (23+27) очков.
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в игре с «Торонто» (4:1, идет 2-й период) забросил шайбу.
Россиянин продлил голевую серию до 3 матчей.
Всего в 51 игре сезона Тарасенко набрал 50 (23+27) очков.
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